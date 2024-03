Marco Rose Unsinn: RB-Coach Rose kritisiert Videoschiedsrichter

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat mit harscher Kritik und deutlichen Worten auf die Arbeit des Videoschiedsrichters beim 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 reagiert. „Für mich ist es grotesk. Der Schiedsrichter hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht, aber was da im Hintergrund gelaufen ist, verstehe ich nicht“, sagte der 47-Jährige am Samstagabend. Es sei wieder „Wasser auf meine Mühlen zu diesem Thema“. Konkret ging es Rose um drei Szenen, die aus seiner Sicht schlecht gelöst wurden.