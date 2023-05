Naturschutzstationen Unterhaken statt verhaken: Naturschutz wird neu aufgestellt

Eine neue Struktur soll den Naturschutz in Rheinland-Pfalz stärken und Naturschützer, Landwirte und Vertreter der Kommunen in den Regionen dauerhaft an einen Tisch bringen. Konkret sollen Naturschutzstationen entstehen, nach bisherigen Vorstellungen eine für zwei bis drei Landkreise, die Naturschutzmaßnahmen organisieren und auch Fördergelder etwa von Bund oder EU beantragen. Das Konzept für diese Stationen wird bis Ende 2025 der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) entwerfen, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten DVL und das Land am Montag in Mainz.