Unternehmer und DGB wollen Ausbildung im Corona-Jahr stärken

Die Fahne des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) weht vor einem Haus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv

Mainz Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) und der DGB haben zur Ausbildung junger Menschen trotz der Corona-Pandemie aufgerufen. Firmen sollten sich aktiv in die Nachvermittlung einschalten, um freie Plätze zu besetzen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von LVU-Präsident Gerhard Braun und DGB-Landeschef Dietmar Muscheid.

Beide appellierten an junge Menschen, sich auf dem Ausbildungsmarkt umzusehen, Unternehmen aktiv anzusprechen und die Vermittlungsangebote der Arbeitsagentur zu nutzen. Unternehmen sollten auch Praktikumsplätze zur Berufsorientierung anbieten.