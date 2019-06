Luxemburg/Kaiserslautern : Luxemburger Milliardär und FCK-Retter muss vor Gericht

Luxemburg/Kaiserslautern Der Unternehmer Flavio Becca, der über zwei Millionen Euro in die Rotel Teufel investieren will, ist wegen Veruntreuung und Geldwäsche angeklagt.

Becca hatte kürzlich angeboten, 2,6 Millionen Euro in den pfälzischen Traditionsclub 1. FC Kaiserslautern zu investieren und in den nächsten fünf Jahre gut 25 Millionen Euro in den Verein zu investieren. Damit sicherte er den Roten Teufel die Lizenz für die Dritte Liga.