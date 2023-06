Wirtschaftsverbände fordern mehr Tempo Hohe Energiekosten: Unternehmer warnen vor Deindustrialisierung in Rheinland-Pfalz

Als Gefährdung für die Wirtschaft nannte der LVU-Präsident die hohen Energiepreise - vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Heger hatte in der Vergangenheit mehrfach kritisiert, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Rheinland-Pfalz nicht schnell genug vorangehe. Die Ampel-Landesregierung verfehlte im vergangenen Jahr erneut die selbst gesteckten Ausbauziele bei Wind- und Solarenergie. Nun habe die Politik in Bund und Land richtungsweisende Entscheidungen getroffen, aber es klemme in den Verwaltungen bei der Genehmigung. Dabei müssten die Erneuerbaren eigentlich derart ausgebaut werden, wie es in dieser kurzen Zeit kaum zu schaffen sei, sagte LVU-Geschäftsführer Karsten Tacke. Die Unternehmer wollten das Land dabei unterstützen.