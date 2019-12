Unternehmerverband lobt Transformationsrat

Ein Symbol eines Elektroautos markiert einen Parkplatz neben einer E-Ladesäule. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Mainz Der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz, Gerhard Braun, hat die von der Regierung angekündigte Schaffung eines Transformationsrates gelobt. Dass dieser etwa in Zeiten des Strukturwandels die im Land so bedeutende Fahrzeugindustrie begleite, sei wichtig, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Treiber der Transformation seien die Digitalisierung von Produktion und Produkten sowie technische Entwicklungen wie Elektromobilität.

In dem Transformationsrat sollen Vertreter der Arbeitsagentur, von Gewerkschaften, Unternehmerverbänden und Ministerien sitzen. Das hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Mitte Dezember in der ersten Befragung der Regierungschefin im Mainzer Landtag angekündigt. Der Rat soll mit dazu beitragen, Weiterbildung, Forschung und Förderprogramme im Land auf die Transformation auszurichten.