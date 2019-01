Unternehmerverband nennt Brexit-Entscheidung „katastrophal“

Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz hat die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus als „katastrophal für Europa, Deutschland und vor allem Großbritannien“ bezeichnet. dpa

Dass zwei Drittel der Abgeordneten dagegen gestimmt hätten, zeuge von Verantwortungslosigkeit, Zukunftsvergessenheit und Geschichtsvergessenheit, kritisierte LVU-Präsident Gerhard Braun am Mittwoch. „Die Parlamentarier haben ihrem Land einen Bärendienst erwiesen.“

Die Abgeordneten des britischen Unterhauses hatten am Dienstagabend mit großer Mehrheit gegen das Austrittsabkommen gestimmt, das die britische Premierministerin Theresa May mit der EU vereinbart hatte. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt ohne Abkommen.

Nun herrsche weiter Unsicherheit, sagte LVU-Präsident Braun. „Gleichzeitig sollte das Trauerspiel in und um Großbritannien all jenen bei uns eine Mahnung sein, die Gedankenspiele über einen „Dexit“ betreiben.“ Die AfD hatte auf ihrer Europawahlversammlung ihr Programm für die Europawahl beschlossen. Darin hält die Partei Deutschlands Austritt aus der EU („Dexit“) für unausweichlich, falls sich die Europäische Union in absehbarer Zeit nicht radikal ändert.