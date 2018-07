später lesen Untersuchung nach Ryanair-Vorfall dürfte Monate dauern FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Suche nach der Ursache für den plötzlichen Druckabfall in einem Ryanair-Ferienflieger dürften sich mehrere Monate hinziehen. Nun würden die beiden Flugschreiber der in der Nacht zum Samstag am Flughafen Hahn zwischengelandeten Maschine ausgewertet, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) am Montag in Braunschweig. dpa