In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Scheinrechnungen im großen Stil hat es weitere Durchsuchungen gegeben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, seien an diesem Montag auch Haftbefehle gegen zwei Unternehmer aus Ludwigshafen ergangen. Gegen sie werde seit Jahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung von Arbeitern ermittelt. Es gebe Anhaltspunkte für einen Schaden wegen nicht gezahlter Beiträge zwischen mehreren hunderttausend Euro und über einer Million Euro. dpa