Ahrtal : Untersuchungsausschuss: Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Lewentz sollen zur Flutkatastrophe aussagen

Mainz Die Politiker im Untersuchungssausschuss haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz eingeladen, sich zur Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal zu erklären. In den vergangenen Wochen waren Chat-Protokolle aus der Flutnacht an die Presse durchgestochen worden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) sollen im April vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal aussagen. In der Sitzung am 8. April soll etwa die Frage beantwortet werden, wie und wann die beiden informiert waren. Zudem soll es um die Warnkette bei Katastrophen in Rheinland-Pfalz gehen. Der Untersuchungsausschuss des Landtags beschäftigt sich mit der Frage nach der politischen Verantwortlichkeit für die Geschehnisse Mitte Juli 2021. Bei der Sturzflut kamen 135 Menschen ums Leben, mehrere Hundert wurden verletzt und große Teile des Ahrtals zerstört.