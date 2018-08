später lesen Unwetter behindert den Bahnverkehr FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Ein Unwetter hat am Donnerstag den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn sperrte wegen umgestürzter Bäume oder Ästen in der Oberleitung mehrere Strecken, wie sie im Internet mitteilte. dpa