Sturm und Gewitter haben am Mittwochabend die Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Im Raum Mainz seien der Polizei 25 Vorfälle gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bäume seien auf Straßen gefallen, Schilder abgebrochen und der Wind habe Teile einer Baustellenabsperrung davongetragen. dpa