Wetter Unwetter im Raum Saarbrücken: Viele Einsätze

Seit Montagnachmittag bis in den Abend sei die Feuerwehr zu insgesamt 27 Einsätzen ausgerückt, hieß es am späten Montagabend weiter. Überwiegend habe es sich dabei um lose Dachziegel oder umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen gehandelt. Ein Polizeisprecher sprach am Abend von rund 75 witterungsbedingten Vorfällen, wie etwa abgeknickte Äste oder umgewehte Plakate. Von Verletzten sei aber nichts bekannt.