Unwetter im Saarland: über 40 Einsätze in zwei Stunden

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Mehr als 40 Mal ist die Feuerwehr in und rund um Saarbrücken aufgrund von Starkregen und Gewitter ausgerückt - und das innerhalb von nur zwei Stunden. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Autobahnen sowie Wassereinbrüche in Gebäuden und umgestürzte Bäume waren das Ergebnis des Unwetters am späten Samstagabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Allein in der Landeshauptstadt war die Feuerwehr 39 Mal im Einsatz. Die restlichen Einsätze im Regionalverband Saarbrücken fanden in Riegelsberg und Kleinblittersdorf statt.