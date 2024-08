Wetterschäden Unwetter im Südwesten - über 700 Feuerwehreinsätze

Einem Sprecher des Ministeriums zufolge waren die meisten Einsätze wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume. Etwas größer war die Beschädigung an der A8 bei Neunkirchen-Oberstadt. Dort ist in der Nacht ein Hang abgerutscht. Die Strecke ist nicht gesperrt, aber durch eine in der Folge eingerichtete Baustelle nur eingeschränkt nutzbar. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Verletzt wurde niemand.