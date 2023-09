Starkregen, Hagel, Sturmböen Blitze nach der Hitze: Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern

Zudem hat die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstagnachmittag eine Warnung für kleinere und mittlere Flüsse herausgegeben: Unter anderem an der unteren Kyll, an Salm und Lieser, an Ruwer und Leuk, Alf, Endertbach, Elzbach und ihren Zuflüssen könne es wegen der zu erwartenden Niederschläge in den nächsten 24 Stunden zu Hochwasser kommen.