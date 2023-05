Vorhersage von Meteorologen Warnung vor heftigem Gewitter am Nachmittag – selbst Tornados „regional nicht ausgeschlossen“

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Rheinland-Pfalz vor Schauern und „kleinräumigen“ Gewittern an diesem Tag. „Lokal ist auch extrem heftiger Starkregen mit mehr als 40 Liter pro Quadratmetern in kurzer Zeit möglich, selten auch mal um 60 Liter/qm in wenigen Stunden“, hieß es auf der Website des Dienstes am Montagvormittag. Wenig später gab der DWD Unwetterwarnungen für den Raum Prüm (Eifelkreis) und Teile des Hunsrücks aus. Demnach sei in der Mittagszeit mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen und Hagel zu rechnen.