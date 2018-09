später lesen Unwetter: Kreis Bernkastel-Wittlich trifft es besonders hart FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Der Landkreis Bernkastel-Wittlich wird besonders hart von extremen Wetterlagen getroffen. „Sturm, Hagel oder Überschwemmungen durch Starkregen sowie Hochwasser richteten dort von 2002 bis 2016 Schäden an Gebäuden von durchschnittlich rund 3800 Euro an“, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Donnerstag seine Bilanz mit. dpa