Freitag und Samstag Heftiger Regen in der Region Trier erwartet – Mosel könnte Acht-Meter-Marke erreichen

Die amtliche Unwetterwarnung gilt seit den frühen Morgenstunden bis 18 Uhr am heutigen Freitag, 17. Mai, bleibt aber auch darüber hinaus aufrecht. Bis 2 Uhr früh am Samstag, 18. Mai, wird vor „ergiebigem Dauerregen“ gewarnt, der in wechselnder Intensität auftreten kann. Erwartet werden Niederschlagsmengen zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen könne es sogar zu Mengen über 80 Liter pro Quadratmeter kommen.