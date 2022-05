Vorhersage : Unwetterwarnung für die Region Trier: Heftige Gewitter in der Nordeifel, Warnung für Trier und Mosel (Update)

Foto: TV/Fritz-Peter Linden 8 Bilder Starke Gewitter über der Region Trier

Update Trier Meteorologe Dominik Jung warnt für heute und morgen vor heftigen Unwettern mit Blitz, Donner und Starkregen. Die ersten Gewitter setzten am Donnerstagnachmittag ein. Die regionalen Hilfsorganisationen sind vorbereitet.

Heftige Gewitter, Starkregen, Hagel und Orkanböen – der Region Trier stehen wettermäßig zwei turbulente Tage ins Haus. Die regionalen Hilfsorganisationen sind nach Angaben des Bitburg-Prümer Brand- und Katastrophen-Inspekteurs Jürgen Larisch vorbereitet. „Das Führungspersonal wurde vorab informiert, wir sind für den Fall eines Falles gerüstet“, sagte Larisch unserer Redaktion. Es gebe einen ständigen Kontakt zur Leitstelle in Trier und dem Meteorologen vom Dienst. Ähnliche Auskünfte gibt es auch aus dem Vulkaneifelkreis und dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Auch im Kreis Trier-Saarburg wurde nach Angaben von Sprecher Thomas Müller ein Lagezentrum eingerichtet.

Die für die gesamte Region zuständige Integrierte Leitstelle werde personell verstärkt, ebenso die Führungsstruktur bei der Berufsfeuerwehr, sagte Sprecher Michael Schmitz unserer Redaktion. „Wir stehen in engem Kontakt zum Deutschen Wetterdienst.“

⚠️ Bitte haltet die Unwetterlage Donnerstag und Freitag genau im Blick - auch in der Region #trier können die angekündigten Gewitter ankommen - und natürlich Schaden anrichten. https://t.co/bXNpPQAdpP — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 19, 2022

Die Warnkarte ist derzeit noch fast leer, derweile nähern sich im Nordwesten und ganz im Westen bereits erste Gewitter an. Verfolgen Sie unsere Warnungen! /V

Die Warnkarte ist derzeit noch fast leer, derweile nähern sich im Nordwesten und ganz im Westen bereits erste Gewitter an. Verfolgen Sie unsere Warnungen! /V

https://t.co/YyavIu81Zw — DWD (@DWD_presse) May 19, 2022

Der DWD hat für die Region eine Vorwarnung vor schweren Gewittern herausgegeben. Danach seien ab Donnerstagnachmittag von Westen zum Teil schwere Gewitter erwartet. Dabei bestehe die Gefahr von heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Zudem könnten Sturmböen oder schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 Stundenkilometern, lokal auch Orkanböen auftreten. Örtlich ist laut DWD auch größerer Hagel wahrscheinlich.

Gewitter in der nördlichen Eifel

Am Nachmittag zogen aus Luxemburg/Belgien schwere Gewitter in den Norden der beiden Eifelkreise. Es gab teils heftigen Regen, dazu Hagelschauen und Sturmböen. Von größeren Schäden wurde aber zunächst nichts bekannt. Volksfreund-Redakteur Fritz-Peter Linden berichtete am Nachmittag aus Prüm von einer heranziehenden schwarzen Gewitterwand, „es donnert, beginnt zu stürmen – und kräftiger Regen setzt ein“. Auch im Oberen Kylltal türmten sich die Unwetterwolken in dramatischer Weise auf. Nach kräftigen Schauern, Blitzen und Donnerschlägen scheint es aber wieder ruhiger zu werden, die ersten Gewitter sind vorerst in Richtung Norden davongezogen.

Und ganz im Westen? Anruf bei Thomas Zender, dem stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde Arzfeld: „Hier in Arzfeld regnet es nicht mehr“, sagt er. „Und von so viel Regen kann man auch nicht reden.“ Schäden seien bislang nicht bekannt. „Es ist noch keine Feuerwehr alarmiert worden“, sagt Zender dem Trierischen Volksfreund. Allerdings hat es in der Verbandsgemeinde Arzfeld in mehreren Orten Stromausfälle gegeben, die Versorgung sei dort unterbrochen. Der regionale Versorger – Westnetz – sei dabei, die Ausfälle zu beheben, teilen die Beamten der Polizei Prüm auf TV-Anfrage mit. Auch in Prüm und Umgebung beruhigte sich die Lage am Donnerstagnachmittag. Die Schäden bisher: überschaubar. „Ein einziger Baum bisher“ sei umgekippt, heißt es auf der Polizei-Inspektion. Der Baum stürzte zwischen Schwirzheim und Büdesheim auf die Straße. Die Meisterei Gerolstein ist raus, um ihn fortzuräumen.

In Trier und an der Mosel setzte am späten Nachmittag Regen ein, dunkle Wolken zogen auf. Der Deutsche Wetterdienst warnte für den Zeitraum 17 bis etwa 18 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 km/h sowie Starkregen und kleinkörnigen Hagel.

Wetter ab Freitag: Erst schwülwarm, dann kracht es

Auch am Freitagnachmittag bilden sich nach Prognose von Meteorologe Dominik Jung in der schwülwarmen Luftmasse wieder neue Gewitter mit starkem Platzregen, Hagel und Sturmböen. „Da können innerhalb von ein, zwei Stunden auch mal 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen“, sagt Dominik Jung. Besonders heftig könnte es erneut das Gebiet nördlich der Mosel treffen. Möglich, dass sich dabei auch mehrere Gewitter zu einer Superzelle zusammenschließen. „In dem Fall würde es ordentlich Rambazamba geben“, prognostiziert der Meteorologe vom Internetportal wetter.net

Auch der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag vor enormen Regenfällen, heftigem Wind und Hagelkörnern mit einer Größe von bis zu fünf Zentimetern. Zudem seien „die nötigen Zutaten für einen Tornado“ vorhanden. Es lasse sich aber nicht voraussagen, wann und wo dieser auftreten könne.

Parallelen zur brisanten Wetterlage im Juli vergangenen Jahres sehen die Experten allerdings nicht. Damals gab es laut Dominik Jung tagelange Regenfälle mit einem großflächigen Regenband. Jetzt gebe es eine typische Gewitterlage, bei der vorher nicht genau bekannt sei, welcher Ort betroffen sei: „Da werden im nachhinein einige sagen, wir hatten ja nichts. Und andere sagen, wir hatten das Wasser im Keller.“

Sonnenschein: Entspannung soll am Wochenende kommen

Wettermäßige Entspannung in der Region Eifel, Mosel, Hunsrück verspricht dafür das Wochenende – zumindest weitgehend. Am Samstag gibt‘s erfrischende 21 bis 23 Grad, ab und zu Sonnenschein. Am Sonntag klettert das Thermometer an der Mosel sogar wieder auf bis zu 27 Grad. Kleiner Wermutstropfen: Am Nachmittag ziehen dann aus Richtung Frankreich abermals neue Gewitter und Schauern heran.