Vorhersage : Unwetterwarnung für die Region Trier: Zwei Tage mit ordentlich Rambazamba

Trier Das kann ziemlich ungemütlich werden: Meteorologe Dominik Jung warnt für die nächsten beiden Tage vor heranziehenden heftigen Unwettern mit Blitz, Donner und Starkregen. Und der Experte sagt, wo‘s besonders heftig werden könnte.

Wetter ab Freitag: Erst schwülwarm, dann kracht es

Auch am Freitagnachmittag bilden sich in der schwülwarmen Luftmasse wieder neue Gewitter mit starkem Platzregen, Hagel und Sturmböen. „Da können innerhalb von ein, zwei Stunden auch mal 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen“, sagt Dominik Jung. Besonders heftig könnte es erneut das Gebiet nördlich der Mosel treffen. Möglich, dass sich dabei auch mehrere Gewitter zu einer Superzelle zusammenschließen. „In dem Fall würde es ordentlich Rambazamba geben“, prognostiziert der Meteorologe vom Internetportal wetter.net

Sonnenschein: Entspannung soll am Wochenende kommen

Wettermäßige Entspannung in der Region Eifel, Mosel, Hunsrück verspricht dafür das Wochenende – zumindest weitgehend. Am Samstag gibt‘s erfrischende 21 bis 23 Grad, ab und zu Sonnenschein. Am Sonntag klettert das Thermometer an der Mosel sogar wieder auf bis zu 27 Grad. Kleiner Wermutstropfen: Am Nachmittag ziehen dann aus Richtung Frankreich abermals neue Gewitter und Schauern heran.