Fahrzeugbau Urabstimmung bei Ford: Gut 93 Prozent für Sozialtarifvertrag

93,28 Prozent der in der IG Metall organisierten Beschäftigten bei den Ford-Werken Saarlouis haben für die Annahme des Sozialtarifvertrags gestimmt. Das teilte die IG Metall Völklingen am Donnerstag mit. Zu der Abstimmung waren rund 3600 Mitglieder der IG Metall - und damit etwa 98 Prozent der Belegschaft aufgerufen. Der Sozialtarifvertrag trete nun am 29. Februar in Kraft.