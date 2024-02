Fahrzeugbau Urabstimmung bei Ford in Saarlouis gestartet

Im Ford-Werk in Saarlouis hat am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung die geheime Abstimmung über den geplanten Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten begonnen. Das bestätigte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal der Deutschen Presse-Agentur. Rund 3600 Mitglieder der IG Metall - und damit etwa 98 Prozent der Belegschaft - sind dazu aufgerufen, über das Verhandlungsergebnis von Anfang Februar zu entscheiden. Mit einem Wahlergebnis wird am Freitag gerechnet.