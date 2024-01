Urlaubsplanung für 2024 Diese Top-Reiseziele kann man von der Region Trier aus gut erreichen

Trier/Luxemburg · Was sind die Urlaubstrends in diesem Jahr? Und wie kommt man am schnellsten zu den Top-Reisezielen? Wir haben uns bei den Flughäfen Hahn, Luxemburg und Charleroi umgesehen. Auch mit dem Zug sind einige beliebte Städte gut zu erreichen.

01.01.2024 , 11:44 Uhr

Viele Menschen planen jetzt bereits ihren Sommerurlaub. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Wohin geht es im Urlaub 2024? Wer nun denkt, es sei noch ein bisschen früh für die Urlaubsplanung, der irrt sich. Denn viele Reiseveranstalter bieten sogenannte Frühbucherrabatte an. Branchenkennern zufolge kann man mit den Rabatten bis zu 50 Prozent bei der Hotelbuchung sparen. Reiseveranstalter wie TUI und DER Touristik berichteten von deutlich höheren Frühbucherzahlen für den Sommer – im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr und teils sogar im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019.