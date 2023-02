Disziplinarverfahren : Urlaub kurz nach der Flut-Katastrophe: Hat die ADD-Vizepräsidentin für ihre USA-Reise geschwindelt?

Mainz Das Innenministerium hat ein Disziplinarverfahren gegen die ehemalige ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann eingeleitet. Hintergrund ist ihre viel kritisierte Reise kurz nach der Flutkatastrophe.

Gegen die ehemalige Trierer ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann (SPD) läuft ein Disziplinarverfahren wegen ihres Urlaubs kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021. Das hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in einer Sitzung des Innenausschusses in Mainz erklärt. Demnach steht der Verdacht im Raum, dass die ehemalige politische Beamtin damals einen dienstlichen Anlass konstruiert haben könnte, um für eine private Reise eine Einreisegenehmigung von den US-Behörden zu erhalten. „Private Reisen in die USA waren zum damaligen Zeitpunkt aufgrund von Corona-Beschränkungen weitgehend untersagt“, so Ebling.