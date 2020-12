Ursache für Brand in Geschäft in Speyer technischer Defekt

Speyer Der Brand Mitte Dezember in einem Blumen- und Antiquitätengeschäft in Speyer ist von einem technischen Defekt verursacht worden. Es werde davon ausgegangen, dass es einen Kurzschluss an einer Stromleitung gegeben habe, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen am Mittwoch mit.

