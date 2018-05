später lesen Ursache für tödlichen Brand vermutlich Unachtsamkeit FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Der unvorsichtige Umgang mit offenem Feuer in einer Küche war wohl die Ursache für einen Hausbrand mit einer Toten in Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen). Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Feuer am Dienstag war die 92-Jährige Hauseigentümerin ums Leben gekommen. dpa