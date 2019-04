später lesen Ursache nach Brand in Kaiserslautern noch unklar Teilen

Nach dem Feuer in zwei benachbarten Häusern in Kaiserslautern ist die Brandursache noch unklar. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, können die Ermittler zunächst weder einen technischen Defekt noch Brandstiftung ausschließen. dpa