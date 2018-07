später lesen Ursache nach Großbrand in Landauer Innenstadt noch unklar FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein Wohnhaus in der Landauer Innenstadt ist am Samstagabend aus bisher ungeklärter Ursache abgebrannt. Die Brandermittler werden am Montag das Wohnhaus begehen können, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa