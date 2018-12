später lesen Urteil: Easyjet muss Gebühren und Steuern nicht erstatten FOTO: Arne Immanuel Bänsch FOTO: Arne Immanuel Bänsch Teilen

Twittern

Teilen



Der britische Billigflieger Easyjet muss keine Steuern und Gebühren an Kunden erstatten, wenn diese von sich aus den Flug stornieren. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Donnerstag in einem von der Wettbewerbszentrale angestrengten Prozess entschieden. dpa