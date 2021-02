Urteil im Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär erwartet

Koblenz Im Koblenzer Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK wird heute das Urteil erwartet. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat laut dem Oberlandesgericht in ihrem Plädoyer am Donnerstag (25.

Der Angeklagte berief sich im Prozess auf ein humanitäres Engagement. Bei den Spendensammlungen sei er nicht in PKK-Strukturen eingebunden gewesen. Der Angeklagte war am 19. Mai 2020 festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Sein Prozess begann am 8. Januar.