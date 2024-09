Gericht Urteil im Prozess um tödlichen Angriff in Bingen erwartet

Der Mann soll vor der Tat mit einem Nachbarn in Streit geraten sein, der ihn laut Anklage gemaßregelt haben soll. Am Tag der Tat in Bingen-Büdesheim sei der Nachbar mit zwei Bekannten mit einem Pritschenwagen auf dem Heimweg gewesen. Als sie den Angeklagten erblickten, habe ein 26-Jähriger den 32-Jährigen zur Rede gestellt. Dieser soll dann mit einem Messer auf sein Gegenüber losgegangen und 17 Mal zugestochen haben, der Mann starb auf einem Feldweg.