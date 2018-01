später lesen Urteile in Landauer Mordprozess teilweise aufgehoben FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Der Bundesgerichtshof hat nach dem gewaltsamen Tod einer 86-Jährigen in Landau die Urteile gegen zwei der Täter wegen Mordes teilweise aufgehoben. Dies gab das Landgericht am Montag bekannt. Die Karlsruher Richter bemängelten, dass den Männern nur zwei statt vier Merkmale des Mordtatbestands angelastet werden könnten. Sie verwiesen das Verfahren an das Landgericht Landau zurück. dpa