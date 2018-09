später lesen Urteilsverkündung im Prozess um misshandelte Kita-Kinder FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Im Koblenzer Prozess um misshandelte Kita-Kinder hat das Landgericht die Hauptangeklagte zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Erzieherin habe im Kindergarten Regenbogen in Antweiler im Kreis Ahrweiler ein Mädchen an einen Stuhl gefesselt und in einen Nebenraum geschoben. dpa