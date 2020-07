US-Ankündigung zu Teilabzug stößt auf Kritik

Mainz/Spangdahlem Tausende US-Soldaten sollen aus Deutschland abgezogen werden - auch aus der Eifel. In Rheinland-Pfalz stößt das auf Unverständnis. Die Gewerkschaft sieht nun auch die Landesregierung am Zug.

Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem Schock für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften in Spangdahlem. Die Nachricht über den Truppenabzug habe zu großen Zukunftsängsten geführt. „Wir fordern die Politik in Rheinland-Pfalz auf, die Beschäftigten bei der Sicherung ihrer Arbeitsplätze zu unterstützen“, sagte Gewerkschaftssekretärin Susanne Riedel einer Mitteilung zufolge.

Die US-Stationierungsorte in der Pfalz sind offenbar nicht von der Entscheidung betroffen. In Landstuhl betreiben die USA das größte Militärhospital außerhalb der Vereinigten Staaten. Derzeit entsteht ein Neubau für etwa eine Milliarde Euro. „Wenn Sie sich in dieser Region die Investitionen von vielen Millionen US-Dollar in die militärische Infrastruktur anschauen: In den Ländern, in die die Truppen jetzt zum Teil verlagert werden sollen, gibt es diese Infrastruktur ja überhaupt nicht“, sagte Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt (CDU). „Deshalb war meine Sorge eher klein. Von daher deckt sich das Ergebnis mit meinen Erwartungen.“