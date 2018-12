später lesen US-Botschafter: Trump will nach Deutschland kommen FOTO: Pablo Martinez Monsivais FOTO: Pablo Martinez Monsivais Teilen

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben von US-Botschafter Richard Grenell nach Deutschland kommen und den Heimatort seiner Vorfahren in Rheinland-Pfalz besuchen. „Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will“, sagte Grenell in Berlin. dpa