International : US-Botschafterin spricht mit Dreyer über Austausch

Malu Dreyer (SPD, l), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und die US-amerikanische Botschafterin Amy Gutmann. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Mainz Von den US-Truppen in der Pfalz über den Schüleraustausch bis zur Zusammenarbeit von Biontech und Pfizer - das Miteinander zwischen Rheinland-Pfalz und den USA stand am Dienstag im Blickpunkt eines Antrittsbesuchs der US-Botschafterin Amy Gutmann in Mainz.

Die 72-jährige Diplomatin dankte Rheinland-Pfalz nach einer Mitteilung der Landesregierung für die Gastfreundschaft, die Angehörige der US-Streitkräfte täglich erführen. Deutschland und Rheinland-Pfalz seien „unverzichtbare Partner für uns, um den aktuellen Herausforderungen in Europa und der Welt zu begegnen“, sagte Gutmann.

Sie nannte die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine, den Klimaschutz und den Austausch von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden. „Auch werden wir uns immer an die ausgezeichnete Unterstützung im Rahmen der Afghanistan-Evakuierung im August 2021 erinnern.“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ging auch auf die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen Rheinland-Pfalz und den USA ein: Die USA seien noch vor dem Nachbarland Frankreich die wichtigsten Abnehmer rheinland-pfälzischer Exportprodukte. Ein besonderer Leuchtturm der Zusammenarbeit sei die Verbindung von Biontech und Pfizer bei der Produktion des Corona-Impfstoffs.

© dpa-infocom, dpa:220607-99-578679/3

(dpa)