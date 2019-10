US-Luftwaffe nimmt Flugbetrieb in Spangdahlem wieder auf

Spangdahlem Eine Woche nach dem Absturz eines US-Kampfjets in der Südeifel hat der amerikanische Flugplatz Spangdahlem am Dienstag seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen. Das teilte eine Sprecherin der Air Base auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Übungsflüge der Militärflugzeuge waren vorübergehend eingestellt worden, nachdem am vergangenen Dienstag ein Kampfjet vom Typ F-16 über einem Waldstück bei Zemmer (Kreis Trier-Saarburg) abgestürzt war. Der Stopp erfolgte, weil sich der Luftwaffenstützpunkt auf „Aufgaben und Arbeiten“ konzentrieren wollte, „die mit dem Unfall in Zusammenhang“ standen, wie die Sprecherin erklärt hatte.

Der Pilot, der in Spangdahlem gestartet war, hatte sich bei dem Routine-Übungsflug per Schleudersitz gerettet. Er wurde leicht verletzt. Das US-Militär setzte auch am Dienstag seine Untersuchungen an der Absturzstelle fort. Auch die Bergung der einzelnen Wrackteile gehe voran, sagte ein Sprecher des US-Flugplatzes in der Eifel. In Spangdahlem ist das 52. Jagdgeschwader stationiert: Es umfasst eine F-16-Kampfjet-Staffel mit mehr als 20 Flugzeugen.