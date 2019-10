US-Pharmakonzern Abbvie investiert in Ludwigshafen

Ludwigshafen Der US-Pharmakonzern AbbVie investiert mehr als 100 Millionen Euro in den Forschungsstandort Ludwigshafen. Das Unternehmen wolle in den kommenden Jahren das zentrale Laborgebäude in der pfälzischen Stadt modernisieren und neu konzeptionieren, teilte der Konzern am Dienstag mit.

