Bravo statt Charlie Viele US-Stützpunkte senken ihren Alarmstatus schon wieder – und Spangdahlem?

Mehrere Stützpunkte des US-Militärs in Deutschland haben ihre am Wochenende erhöhte Sicherheitsstufe schon wieder herabgesetzt. Das meldet die US-Zeitung „Stars & Stripes“ unter Berufung auf Militärkreise. Danach haben bereits am Mittwoch drei Garnisonen der US-Armee und die Air Base Ramstein ihren Alarmstatus wieder von der zweithöchsten Stufe Charlie auf die dritthöchste Stufe Bravo herabgesetzt.