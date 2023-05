Militär Go east: US-Tankflugzeuge verlassen die Airbase Spangdahlem Richtung Polen

Die amerikanische Luftwaffe verlegt ihre vorübergehend in Spangdahlem stationierten Tankflugzeuge weiter nach Polen. Damit solle die Nato-Ostflanke gestärkt werden, heißt es in einer Mitteilung der US Airforce in Europa. Die 19 eigentlich in den Vereinigten Staaten stationierten Tankflugzeuge sollen nun hauptsächlich von der Powidz Airbase in Polen aus operieren. Von dort aus würden sie vorwiegend zur Betankung von Kampfflugzeugen eingesetzt, heißt es. Durch die Verlegung erweitere sich auch die Reichweite der Nato-Missionen.