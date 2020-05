Militär : USA tauschen Atombomben in Europa aus – Modernisierungen für Büchel, Volkel und Incirlik

Berlin/Büchel Nur der US-Präsident bestimmt, wo sie zum Einsatz kommen: Die USA modernisieren ihre in Europa lagernden Atombomben.

Der Fliegerhorst Büchel in der Eifel ist offenbar nicht der einzige Standort, an dem die USA ihre Kernwaffen austauschen. Nach Informationen des Friedensforschers Otfried Nassauer, Direktor des Berliner Informationszentrums für Transatlantische Sicherheit, wurden in den vergangenen Monaten auch vom niederländischen Luftwaffenstützpunkt Volkel und dem türkischen Incirlik Atombomben in die USA ausgeflogen und andere, modernisierte zurückgebracht.