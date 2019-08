Politik : Uwe Junge gibt AfD-Landesvorsitz ab

Mainz Uwe Junge tritt beim Landesparteitag im November nicht mehr als AfD-Landeschef an. Das kündigte der 61-Jährige in einer Mitteilung am Mittwochabend an. Junge will für den Bundesvorstand der Partei kandidieren.

