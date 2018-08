später lesen Van Almsick: Schwimmunterricht ab erster Grundschulklasse FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Die Ex-Spitzenschwimmerin Franziska van Almsick (40) ist besorgt wegen fehlender Schwimmkenntnisse bei Kindern und fordert deshalb entsprechenden Unterricht ab der ersten Grundschulklasse. So könne die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken bei Kindern gesenkt werden, sagte sie der Verlagsgruppe Rhein-Main (unter anderem „Allgemeine Zeitung“ Mainz, „Wiesbadener Kurier“, „Darmstädter Echo“) in einem am Samstag erscheinenden Interview. dpa