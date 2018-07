später lesen Vandalen randalieren im Opelbad in Wiesbaden FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag im Opelbad in Wiesbaden randaliert und erheblichen Schaden angerichtet. Das Freibad auf dem Wiesbadener Neroberg öffnete deshalb erst um 10 Uhr statt wie sonst um 7 Uhr, sagte eine Sprecherin am Sonntag. dpa