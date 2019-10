Vandalismus-Serie im Hunsrück: mutmaßliche Täter gefunden

Blankenrath Die Polizei hat neun Verdächtige ermittelt, die für 30 Straftaten in Blankenrath (Landkreis Cochem-Zell) und Umgebung verantwortlich gemacht werden. Die Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren sollen an einem Wochenende im Juli durch die Gemeinde gezogen sein und randaliert haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Dabei seien unter anderem Sitzbänke zerstört, Zigarettenautomaten aufgebrochen, ein Zaun eines Spielplatz eingetreten und Verkehrsschilder mit Steinen beworfen worden sein. Im Nachbarort Hesweiler hätten die Verdächtigen an einem Gemeindehaus Fenster eingeworfen und die Regenrinne des Gebäudes heruntergerissen.