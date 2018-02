später lesen Vater baut schweren Unfall: Töchter bleiben unverletzt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, den ein 46-jähriger Mann am Dienstag in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) verursacht hat. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, in dem auch seine beiden Töchter im Vorschulalter waren, rammte einen parkenden Wagen und klemmte eine 18 Jahre alte Fußgängerin ein, wie die Polizei mitteilte. Die 18-Jährige und der Unfallverursacher verletzten sich leicht, die beiden Mädchen im Wagen blieben unverletzt. dpa