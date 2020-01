Vater fährt auf Wagen auf: Mutter und Kinder schwer verletzt

Queidersbach Bei einem Auffahrunfall im Kreis Kaiserslautern sind eine 35-jährige Mutter und zwei ihrer Kinder schwer verletzt worden. Der Vater der Familie sowie zwei weitere Kinder wurden leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Demnach war die Familie am Freitagabend mit einem Auto in Queidersbach unterwegs, als der 46 Jahre alte Vater am Steuer aus bislang unbekannter Ursache auf einen parkenden Lieferwagen auffuhr. Die vier Kinder sind zwischen 3 und 13 Jahren alt. Alle kamen in ein Krankenhaus.