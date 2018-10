später lesen Vater und Sohn aus Baden sind Winzer des Jahres FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Der Titel „Winzer des Jahres“ geht in diesem Jahr an ein Vater-Sohn-Duo aus Baden. Fritz und Friedrich Keller aus Vogtsburg am Kaiserstuhl werden im Gault&Millau Weinguide ausgezeichnet, der am 13. November in München erscheint. dpa