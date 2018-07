später lesen Vater und Sohn greifen Polizeibeamte an Teilen

Ein 28 Jahre alter Mann und sein 72 Jahre alter Vater haben am Dienstag in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) mehrere Polizeibeamte angegriffen. Der Sohn habe einer Beamtin mit seinen Fäusten auf den Kopf geschlagen, so dass sie sich in einer Klinik habe behandeln lassen müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa